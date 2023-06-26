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Путин обсудил с Раиси последние события в России

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси
© Фото: информационное бюро Верховного руководителя Ирана
Президент России пообщался в понедельник по телефону со своим иранским коллегой. Центральными темами беседы стали обстановка в РФ и Южный Кавказ.

В понедельник, 26 июня, президенты России и Ирана провели телефонный разговор. Об этом говорится на сайте Кремля.

Главной темой беседы Владимира Путина и Эбрахима Раиси стали последние события в России. В частности, иранский лидер заявил о полной поддержке руководства РФ на фоне событий, произошедших 24 июня.

Стороны также поговорили о перспективах взаимодействия Москвы и Тегерана в различных областях, включая торговлю, энергетику и транспорт.

Помимо этого, президенты обсудили обеспечение стабильности на Южном Кавказе и урегулирование в Сирии.

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