Путин обсудил с Раиси последние события в России

Опубликовано: 15:10, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: информационное бюро Верховного руководителя Ирана

Президент России пообщался в понедельник по телефону со своим иранским коллегой. Центральными темами беседы стали обстановка в РФ и Южный Кавказ.

В понедельник, 26 июня, президенты России и Ирана провели телефонный разговор. Об этом говорится на сайте Кремля.

Главной темой беседы Владимира Путина и Эбрахима Раиси стали последние события в России. В частности, иранский лидер заявил о полной поддержке руководства РФ на фоне событий, произошедших 24 июня.

Стороны также поговорили о перспективах взаимодействия Москвы и Тегерана в различных областях, включая торговлю, энергетику и транспорт.

Помимо этого, президенты обсудили обеспечение стабильности на Южном Кавказе и урегулирование в Сирии.