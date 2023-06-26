Путин обсудил с Раиси последние события в России

Президент России пообщался в понедельник по телефону со своим иранским коллегой. Центральными темами беседы стали обстановка в РФ и Южный Кавказ.
В понедельник, 26 июня, президенты России и Ирана провели телефонный разговор. Об этом говорится на сайте Кремля.
Главной темой беседы Владимира Путина и Эбрахима Раиси стали последние события в России. В частности, иранский лидер заявил о полной поддержке руководства РФ на фоне событий, произошедших 24 июня.
Стороны также поговорили о перспективах взаимодействия Москвы и Тегерана в различных областях, включая торговлю, энергетику и транспорт.
Помимо этого, президенты обсудили обеспечение стабильности на Южном Кавказе и урегулирование в Сирии.