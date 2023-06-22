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Россия и Иран хотят как можно скорее запустить железнодорожную линию Решт-Астара

Россия и Иран хотят как можно скорее запустить железнодорожную линию Решт-Астара
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Москва и Тегеран готовы поскорее запустить железнодорожную линию Решт-Астара. На следующей неделе в целях ускорения строительства в Иран приедет российская делегация.

В четверг состоялась встреча заместителя гендиректора РЖД и посла Ирана в Москве. В ходе беседы Сергей Павлов обратил внимание на то, что на следующей неделе делегация во главе с замминистром транспорта России вылетит в Иран, чтобы ускорить строительство железнодорожного участка, соединяющего Решт и Астару.

По данным иранских СМИ, представитель российской компании сообщил о готовности РФ осуществлять техническое сопровождение строительства этого участка.

В свою очередь, Казем Джалали отметил, что главы государств собираются как можно скорее открыть данную железнодорожную линию.

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