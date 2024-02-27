Глава российского государства начал визит в Краснодар. Здесь он посетит авиационное училище и дворец самбо.

Президент России Владимир Путин прибыл в город Краснодар, где запланированы несколько значимых мероприятий. Одним из ключевых пунктов в его программе стала поездка в Краснодарское высшее военное авиационное училище. Учебное заведение, существующее уже на протяжении многих лет, выпустило более 27 тыс квалифицированных авиационных специалистов, в том числе более 18 тыс летчиков. С 2017 года в училище началось обучение курсантов-девушек.

Кроме того, президент также посетит Дворец самбо, который был достроен и готовится к открытию.

Посещение военного авиационного училища и Дворца самбо является частью общей стратегии президента по поддержке образования и спорта в регионах России. Развитие авиационной отрасли и спортивных сооружений имеет важное значение для общественности и страны в целом. Визиты главы государства в подобные учреждения позволяют подчеркнуть их важность и роль в общественной жизни, отметили в пресс-службе Кремля.