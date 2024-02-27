Вестник Кавказа

Путин прибыл в Ставрополь

Путин прибыл в Ставрополь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин прилетел в Ставрополь. Он посетит тепличный комплекс "Солнечный дар", где пообщается с работниками. Также проведет переговоры с губернатором края.

Российский лидер Владимир Путин прилетел в Ставрополь.

Как сообщает издание РИА Новости, президент посетит тепличный комплекс "Солнечный дар" агропромхолдинга "Эко-культура" и поговорит с работниками предприятия.

Помимо этого, он в онлайн-формате примет участие в открытии производственных объектов в Белгородской, Ленинградской областях, а также Мордовии.

Кроме того, у главы государства запланированы переговоры с представителями АПК и руководителем Ставропольского края Владимиром Владимировым.

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