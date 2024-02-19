Вестник Кавказа

Путин не планирует связываться с Пашиняном

Путин не планирует связываться с Пашиняном
© Фото: сайт Кремля
В Кремле сообщили, что у Владимира Путина нет контактов с армянским премьером. При этом в Москве допустили, что при необходимости лидеры стран могут связаться.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время у российского лидера Владимира Путина нет контактов с армянским премьером Николом Пашиняном.

"Нет, в настоящий момент каких-то контактов на высшем уровне не предусмотрено в графике"

- Дмитрий Песков

При этом пресс-секретарь президента допустил, что при необходимости главы двух государств смогут связаться при помощи быстрой организации телефонной беседы.

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