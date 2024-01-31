Путин и Си Цзиньпин подвели итоги перед китайским Новым годом

Владимир Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином. Стороны обсудили двусторонние отношения и обменялись мнениями по актуальным вопросам.

Российский лидер Владимир Путин провел телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии китайского Нового года, сообщает Центральное телевидение Китая.

В ходе разговора Си заявил, что Москва и Пекин должны совместными усилиями противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела. Он отметил, что обе страны должны активизировать стратегическое сотрудничество, защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития.

Лидеры стран также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Главы государств договорились продолжать контакты и проводить обмен мнениями по двусторонним отношениям. По словам председателя КНР, у Москвы и Пекина открываются новые возможности.

Кроме того, Си подчеркнул, что Китай и Россия должны совместными усилиями поддерживать стабильность производственно-сбытовых цепочек. Он добавил, что Пекин и Москва намерены обеспечить подлинную многосторонность и поддерживать равноправную многополярность мира.

Помимо этого, руководители стран подвели итоги развития всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия за последний период, пишет пресс-служба Кремля.

"Добрососедские связи между нашими странами находятся на беспрецедентно высоком уровне. С удовлетворением подчеркнуто, что двусторонний товарооборот на год раньше установленного лидерами целевого срока преодолел отметку в $200 млрд и вышел на рекордный показатель – $227,7 млрд"

- Кремль

Кроме того, Путин и Си сделали акцент на взаимодействие России и Китая, что является важным стабилизирующим фактором в мировых делах. Они также поговорили о сотрудничестве в рамках ШОС, БРИКС и других организаций.

Лидеры стран затронули ситуации на Ближнем Востоке, Украине и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В заключение главы условились о продолжении личных контактов.