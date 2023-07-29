Путин договорился о встрече с Эрдоганом

Опубликовано: 23:31, 29 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Владимир Путин рассказал, что планировал встретиться с Реджепом Тайипом Эрдоганом еще до выборов. Также лидеры двух стран продолжают обсуждать предстоящие переговоры.

Встреча с Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится, но под вопросом остается место проведения, сообщил российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

"Мы договаривались о том, что мы увидимся, или он к нам приедет, или я к нему съезжу - посмотрим"

- Владимир Путин

По его словам, турецкий лидер хотел увидеться еще до президентских выборов в Турции, однако встреча не состоялась из-за возможных спекуляций на этой теме. Он добавил, что переговоры могли бы воспринять в качестве оказания влияния на процессы внутри Турецкой Республики.

Путин подчеркнул, что такие темы не нужны ни ему самому, ни его турецкому коллеге, поэтому было принято решение перенести встречу на потом.

"Мы решили нашу встречу перенести, но мы так и не договорились где - либо у нас, либо в Турции. Посмотрим"

- Владимир Путин