Птичий грипп угрожает поднять цены на яйца на Ставрополье

Наметившееся падение цен на яйца в Ставропольском крае под угрозой. Особенно тревожно данная новость выглядит на фоне подорожания мноигх продуктов в регионе.

Зафиксированные на Ставрополье случаи птичьего гриппа встревожили жителей региона. Это неудивительно, ведь ситуация с распространением смертельного для птиц заболевания может негативно отразиться на стоимости яиц, цены на которые с 16 по 22 января продемонстрировали падение на 4%, составив в итоге 134,4 рубля за десяток.

Напомним, что в карантинную зону попали Изобильненский и Новоалександровский округа. А также два района – Петровский и Грачевский.

Кроме того, птичий грипп может передаваться и человеку. В этой связи медики рекомендуют вакцинироваться от данного заболевания всем, у кого есть домашняя птица, а также птицеводам.

Отметим, что в регионе за указанный период в регионе на 4,7% подорожали помидоры. Килограмм данного продукта теперь обойдется в 236,5 рубля.

«На 4% выросла цена яблок – 110,8 руб. за кг. На 2,1% стали дороже детские ягодные консервы и гречка – 498,8 и 82,3 руб. за кг соответственно»

– Северо-Кавказстат