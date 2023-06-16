Опубликовано: 12:08, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве увеличат штрафы за неоплаченный проезд в общественном транспорте и использование чужой социальной карты. Штрафы возрастут в два раза. Новые правила вступят в силу с 18 июня.

За неоплаченный проезд в общественном транспорте и эксплуатацию чужой социальной карты нарушители будут выплачивать штраф в двойном размере, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Новые правила для горожан вступят в силу с 18 июня, изменения были приняты Мосгордумой. Нововведения затронут все объекты городского транспорта.

Отмечается, что безбилетный проезд будет стоить для жителя или гостя российской столицы 2 тыс рублей вместо 1 тыс рублей. А эксплуатация чужой социальной карты обойдется горожанину в 4 тыс рублей вместо 2 тыс рублей.