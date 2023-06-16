В Москве увеличат штрафы за неоплаченный проезд в общественном транспорте и использование чужой социальной карты. Штрафы возрастут в два раза. Новые правила вступят в силу с 18 июня.
За неоплаченный проезд в общественном транспорте и эксплуатацию чужой социальной карты нарушители будут выплачивать штраф в двойном размере, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Новые правила для горожан вступят в силу с 18 июня, изменения были приняты Мосгордумой. Нововведения затронут все объекты городского транспорта.
Отмечается, что безбилетный проезд будет стоить для жителя или гостя российской столицы 2 тыс рублей вместо 1 тыс рублей. А эксплуатация чужой социальной карты обойдется горожанину в 4 тыс рублей вместо 2 тыс рублей.