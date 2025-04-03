Президент Турции призвал ЕС преодолеть кризис доверия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на саммите Европейского политического сообщества, призвав европейское сообщество сформировать справедливую архитектуру глобального управления.

Главная задача, стоящая перед странами Евросоюза - преодоление кризиса доверия, для чего объединению нужно сформировать на международной справедливую и инклюзивную архитектуру глобального управления, заявил сегодня, выступая на саммите Европейского политического сообщества, который проходит в столице Албании Тиране, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"На европейском континенте должна начаться трансформация на основе принципов неделимости безопасности и более справедливого распределения благ внутри стран"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Глава турецкого государства отметил целесообразность усилия ЕС по развитию собственного оборонпрома в столь критический период, когда обсуждается будущее всей европейской безопасности, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Также Эрдоган высказался о необходимости обновления Таможенного союза Турции и ЕС, что окажет серьезное влияние на безопасность цепочек поставок товаров.

Еще один вопрос, на который призвал обратить внимание турецкий президент – это пересмотр визовой практики в рамках Шенгенской зоны, поскольку ее нынешнее состояние серьезно ограничивает мобильность не только граждан, но и товаров, услуг и капитала, отметил он.