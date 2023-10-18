Президент США прилетел с визитом в Израиль

Опубликовано: 11:32, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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В аэропорту Тель-Авива 40 минут назад приземлился самолет президента США Джо Байдена, который проводит свой визит на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Президент США Джо Байден прилетел в Израиль – его самолет приземлился в тель-авивском аэропорту Бен-Гуриона в 10:50 по местному времени (соответствует мск).

После посещения Израиля Байден планировал встретиться в Аммане с королем Иордании Абдаллой II, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой ПНА Махмудом Аббасом, но его визит в иорданскую столицу был отменен после атаки на больницу в секторе Газа, передает РИА Новости.

В воздушной гавани борт №1 с американским президентом встречали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Ицхак Герцог.

Визит американского президента в Израиль проходит в непростое время – напомним, накануне вечером по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа был нанесен удар, в результате которого погибли свыше 500 человек, а общее число погибших и раненых превышает 800. По данным Минздрава Газы, все убитые были гражданскими лицами, в основном погибли женщины и дети. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.