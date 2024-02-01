Президент Казахстана поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах

Касым-Жомарт Токаев позвонил Ильхаму Алиеву и поздравил его с победой на выборах. Президент Казахстана выразил уверенность в укреплении двусторонних отношений.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба руководителя АР.

Токаев поздравил Алиева с уверенной победой на президентских выборах и пожелал ему успехов в работе во имя всестороннего развития и прогресса Азербайджана.

Президент РК отметил важность достижения Азербайджаном больших успехов во всех сферах под руководством Ильхама Алиева и дальнейшего укрепления международных позиций страны.

Президент Азербайджана поблагодарил своего коллегу за внимание и поздравления. В заключение главы страны выразили уверенность, что отношения двух государств будут и дальше укрепляться.