Вестник Кавказа

Президент Казахстана посетит Азербайджан в следующем году

Президент Казахстана посетит Азербайджан в следующем году
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Глава Казахстана намерен приехать в Азербайджан в 2024 году, чтобы обсудит двусторонние отношения.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев планирует посетить с официальным визитом Азербайджанскую Республику в следующем году. Об этом он сообщил главе АР Ильхаму Алиеву в ходе сегодняшнего телефонного разговора.

Лидеры республик отметили, что договоренности, которые были достигнуты в процессе саммита СПЕКА, прошедшего в столице АР в ноябре, сейчас с успехом реализовываются.

Также было подчеркнуто, что будущий приезд президента Казахстана положительно повлияет на развитие отношений АР И РК.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1145 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы