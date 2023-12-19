Президент Казахстана посетит Азербайджан в следующем году

Глава Казахстана намерен приехать в Азербайджан в 2024 году, чтобы обсудит двусторонние отношения.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев планирует посетить с официальным визитом Азербайджанскую Республику в следующем году. Об этом он сообщил главе АР Ильхаму Алиеву в ходе сегодняшнего телефонного разговора.

Лидеры республик отметили, что договоренности, которые были достигнуты в процессе саммита СПЕКА, прошедшего в столице АР в ноябре, сейчас с успехом реализовываются.

Также было подчеркнуто, что будущий приезд президента Казахстана положительно повлияет на развитие отношений АР И РК.