Президент Катара и РФ провели переговоры

Опубликовано: 12:48, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара, который позитивно оценил действия властей РФ в связи с вооруженным мятежом 24 июня.

Президент России Владимир Путин провел переговоры со своим катарским коллегой Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров президент Катара выразил поддержку действиям российского руководства в связи с вооруженным мятежом, произошедшим 24 июня.

"Катарский лидер выразил поддержку действий российского руководства в связи с событиями 24 июня"

– Тамим бен Хамадом Аль Тани

Также в ходе переговоров стороны отметили высокий уровень российско-катарского сотрудничества, подтверждена взаимная заинтересованность в его дальнейшем укреплении в различных сферах.