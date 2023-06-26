Президент Катара и РФ провели переговоры

Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара, который позитивно оценил действия властей РФ в связи с вооруженным мятежом 24 июня.
Президент России Владимир Путин провел переговоры со своим катарским коллегой Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
В ходе переговоров президент Катара выразил поддержку действиям российского руководства в связи с вооруженным мятежом, произошедшим 24 июня.
"Катарский лидер выразил поддержку действий российского руководства в связи с событиями 24 июня"
– Тамим бен Хамадом Аль Тани
Также в ходе переговоров стороны отметили высокий уровень российско-катарского сотрудничества, подтверждена взаимная заинтересованность в его дальнейшем укреплении в различных сферах.