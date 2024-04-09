Вестник Кавказа

Президент Грузии обратилась к Евросоюзу из-за ситуации в стране

Президент Грузии обратилась к Евросоюзу из-за ситуации в стране
© Фото: Сайт президента Грузии
Саломе Зурабившили считает, что власти ЕС должны обсудить ситуацию в Грузии, которая сложилась на фоне рассмотрения законопроекта об иноагентах.

Европейский союз должен рассмотреть ситуацию, которая происходит сейчас в Грузии. С таким заявлением выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Она считает, что Европейскому Совету необходимо вынести на рассмотрение этот вопрос на заседании, которое должно пройти в течение двух дней в Брюсселе.

"Я обратилась к Шарлю Мишелю и Эммануэлю Макрону по поводу ситуации здесь, завтра заседание Европейского совета Евросоюза"

– Саломе Зурабишвили

Ранее Зурабишвили выступала против принятия законопроекта об иноагентах. Также она заявляла, что наложит на него вето.

Кроме этого, представители ЕС также не поддержали рассмотрение законопроекта.

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