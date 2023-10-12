Ильхам Алиев сегодня прибыл в Бишкек. В столице Кыргызстана состоится саммит СНГ. В повестку визита также входит встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев прилетел в кыргызскую столицу. В Бишкеке он примет участие в заседании Совета глав стран СНГ.
В международном аэропорту "Манас" в честь главы азербайджанского государства был выстроен почетный караул.
Во встрече президента АР участвовали председатель Кабмина, руководитель президентской администрации Акылбек Джапаров, а также другие официальные лица.
Встреча Путина и Алиева
Накануне президент России сообщил, что в Бишкеке он встретится с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков озвучил подробную повестку встречи.