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Президент Азербайджана прилетел в Бишкек

Президент Азербайджана прилетел в Бишкек
Ильхам Алиев сегодня прибыл в Бишкек. В столице Кыргызстана состоится саммит СНГ. В повестку визита также входит встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев прилетел в кыргызскую столицу. В Бишкеке он примет участие в заседании Совета глав стран СНГ.

В международном аэропорту "Манас" в честь главы азербайджанского государства был выстроен почетный караул.

Во встрече президента АР участвовали председатель Кабмина, руководитель президентской администрации Акылбек Джапаров, а также другие официальные лица.

Встреча Путина и Алиева

Накануне президент России сообщил, что в Бишкеке он встретится с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков озвучил подробную повестку встречи.

Путин и Алиев встретятся в Бишкеке

Путин и Алиев встретятся в Бишкеке

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