Опубликовано: 14:33, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Ильхам Алиев сегодня прибыл в Бишкек. В столице Кыргызстана состоится саммит СНГ. В повестку визита также входит встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев прилетел в кыргызскую столицу. В Бишкеке он примет участие в заседании Совета глав стран СНГ.

В международном аэропорту "Манас" в честь главы азербайджанского государства был выстроен почетный караул.

Во встрече президента АР участвовали председатель Кабмина, руководитель президентской администрации Акылбек Джапаров, а также другие официальные лица.

Встреча Путина и Алиева

Накануне президент России сообщил, что в Бишкеке он встретится с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков озвучил подробную повестку встречи.