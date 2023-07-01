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Президент Абхазии позвонил Путину

Президент Абхазии позвонил Путину
© Фото: Кремль
Аслан Бжания совершил телефонный звонок президенту России. Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество.

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов России и Абхазии Владимира Путина и Аслана Бжания, сообщает Кремль.

По инициативе абхазской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией.

"Аслан Бжания выразил полную поддержку предпринятых российским руководством действий по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране"

– Кремль

Кроме того, Путин и Бжания поговорили по ряду актуальных вопросов российско-абхазской повестки. В числе прочих тем была и реализация существующих планов по социально-экономическому развитию республики.

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