Премьер РФ завершил визит в Азербайджан

Визит Михаила Мишустина в Азербайджан завершился. В аэропорту Гейдар Алиев в честь него выстроили почетный караул. Его провожали зампремьера Азербайджана и послы обеих стран.

Российский премьер Михаил Мишустин завершил свой визит в Азербайджан.

Как сообщает "АзерТадж", в международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку в честь главы правительства РФ был выстроен почетный караул.

Мишустина в аэропорту провожали зампремьера АР Шахин Мустафаев, замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов, а также послы обоих государств.