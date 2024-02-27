Вестник Кавказа

Премьер РФ завершил визит в Азербайджан

Премьер РФ завершил визит в Азербайджан
© Фото: АзерТадж
Визит Михаила Мишустина в Азербайджан завершился. В аэропорту Гейдар Алиев в честь него выстроили почетный караул. Его провожали зампремьера Азербайджана и послы обеих стран.

Российский премьер Михаил Мишустин завершил свой визит в Азербайджан.

Как сообщает "АзерТадж", в международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку в честь главы правительства РФ был выстроен почетный караул.

Мишустина в аэропорту провожали зампремьера АР Шахин Мустафаев, замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов, а также послы обоих государств.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1285 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия и Азербайджан запустили новый этап союзничества

Россия и Азербайджан запустили новый этап союзничества

Мишустин отметил наращивание сотрудничества Азербайджана и РФ

Мишустин отметил наращивание сотрудничества Азербайджана и РФ

Мария Захарова: в ПАСЕ царят исламофобия и неоколониальный шовинизм 

Мария Захарова: в ПАСЕ царят исламофобия и неоколониальный шовинизм 

Алиев: отношения России и Азербайджана вышли на новый уровень

Алиев: отношения России и Азербайджана вышли на новый уровень

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы