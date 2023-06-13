Премьер Пакистана едет в Азербайджан

Опубликовано: 22:45, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже завтра премьер Пакистана приедет в Азербайджан. В рамках поездки Шехбаз Шариф проведет переговоры с лидером страны Ильхамом Алиевым.

Премьер-министр Пакистана приедет в Азербайджан в среду. Соответствующую информацию подтвердили сегодня в пакистанском министерстве иностранных дел.

В рамках поездки, которая начнется 14 июня, Шехбаз Шариф проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ожидается, что центральными темами переговоров станут вопросы двустороннего сотрудничестве в торговле и энергетике.