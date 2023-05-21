Россия, Иран и Пакистан договорились о трехстороннем сотрудничестве

Соглашение об экономическом сотрудничестве заключили представили России, Ирана и Пакистана.
Документ был подписал в иранской специальной экономической зоне Бендер-Энзели. На встрече, участие в которой приняли делегации бизнес-сообщества трех стран и глава СЭЗ, обсуждались возможности расширения торгового и логистического сотрудничества, перспективы создания представительства Организации Российской инвестиционно-экономической ассоциации в СЭЗ Бендер-Энзели.
Российский предприниматель, представитель ТПП Вячеслав Ювачев отметил потенциал для роста российско-иранского сотрудничества в области транзита топлива и зерна со странами, соседствующими с Ираном. Он указал на преимущество данного региона для развития торговли в связи с наличием отделений российских банков, сообщает иранское агентство ИРНА.
СЭЗ Бендер-Энзели располагается на севере Ирана, недалеко от Решта. Это крупный порт и хаб на берегу Каспийского моря. СЭЗ возглавляет Акбар Ниязи.