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Россия, Иран и Пакистан договорились о трехстороннем сотрудничестве

Россия, Иран и Пакистан договорились о трехстороннем сотрудничестве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В каспийской СЭЗ Бендер-Энзели состоялась встреча представителей России, Ирана и Пакистана. По итогу стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение об экономическом сотрудничестве заключили представили России, Ирана и Пакистана.

Документ был подписал в иранской специальной экономической зоне Бендер-Энзели. На встрече, участие в которой приняли делегации бизнес-сообщества трех стран и глава СЭЗ, обсуждались возможности расширения торгового и логистического сотрудничества, перспективы создания представительства Организации Российской инвестиционно-экономической ассоциации в СЭЗ Бендер-Энзели.

Российский предприниматель, представитель ТПП Вячеслав Ювачев отметил потенциал для роста российско-иранского сотрудничества в области транзита топлива и зерна со странами, соседствующими с Ираном. Он указал на преимущество данного региона для развития торговли в связи с наличием отделений российских банков, сообщает иранское агентство ИРНА.

СЭЗ Бендер-Энзели располагается на севере Ирана, недалеко от Решта. Это крупный порт и хаб на берегу Каспийского моря. СЭЗ возглавляет Акбар Ниязи.

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