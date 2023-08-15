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Премьер Азербайджана выразил соболезнования Сергею Меликову

Али Асадов
© Фото: сайт правительства Азербайджана
Али Асадов выразил соболезнования главе Дагестана в связи со взрывом в Махачкале, который унес жизни свыше 30 человек. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Азербайджанский премьер Али Асадов направил телеграмму главе Дагестана Сергею Меликову, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве в Махачкале.

Он также выразил глубокие соболезнования родственникам погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Владимиру Путину и Сергею Меликову телеграммы в связи с трагедией в столице Дагестана.

Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину и Сергею Меликову

Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину и Сергею Меликову

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