Премьер Азербайджана выразил соболезнования Сергею Меликову

Али Асадов выразил соболезнования главе Дагестана в связи со взрывом в Махачкале, который унес жизни свыше 30 человек. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Азербайджанский премьер Али Асадов направил телеграмму главе Дагестана Сергею Меликову, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве в Махачкале.
Он также выразил глубокие соболезнования родственникам погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Владимиру Путину и Сергею Меликову телеграммы в связи с трагедией в столице Дагестана.