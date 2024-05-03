Вестник Кавказа

Премьер Азербайджана поздравил Михаила Мишустина

Премьер Азербайджана поздравил Михаила Мишустина
© Фото: сайт правительства РФ
Али Асадов поздравил Михаила Мишустина с переназначением на пост премьера РФ. Он отметил вклад Мишустина в укрепление отношений между Баку и Москвой.

Азербайджанский премьер Али Асадов поздравил своего российского коллегу Михаила Мишустина с переназначением на должность главы правительства РФ.

В поздравительной телеграмме, которая опубликована на сайте кабмина АР, отмечен вклад Мишустина в укрепление российско-азербайджанских отношений, основанных на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

Асадов выразил уверенность в том, что правительство РФ под руководством Мишустина продолжить наращивать взаимовыгодное сотрудничество и углублять стратегическое партнерство между двумя государствами.

Напомним, 10 мая российский лидер Владимир Путин назначил Мишустина главой правительства России. До этого он внес его канидатуру в Госдуму, которая была утверждена в ходе заседания.

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