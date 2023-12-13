Председатель Евросовета покинет пост раньше запланированного срока

Глава Европарламента подтвердил участие в выборах в ЕП. В связи с этим он покинет свой нынешний пост в середине лета.

Действующий председатель Евросовета, срок действия мандата которого заканчивается в ноябре, будет участвовать в выборах в Европарламент. Об этом сам Шарль Мишель рассказал в интервью бельгийской прессе.

"Я принял решение участвовать в европейских выборах в июне 2024 года"

– Шарль Мишель

Он обратил внимание на то, что не сможет совмещать работу в Евросовете и парламенте, в связи с чем он подаст в отставку до середины июля, когда состоится присяга депутатов нового созыва ЕП.

Помимо этого, Мишель указал на то, что нового главу Евросовета выберут на заседании глав государств и правительств ЕС, которое состоится либо в конце июня, либо в начале июля.