Правительство России выделило допсредства на ликвидацию мазутных пятен

Работы по ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе Черного моря требуют дополнительных средств – правительство РФ выделило на эти цели дополнительно 1,4 миллиарда рублей.

Власти Краснодарского края провели огромный объем работ по ликвидации мазутных пятен, образовавшихся в Черном море после крушения двух танкеров в Керченском проливе, однако завершение этих работ требует дополнительных финансовых вливаний, и правительство направит на эти цели еще более 1,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Кабмина РФ.

"Накануне из резервного фонда правительства выделено более 1,4 млрд рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Распоряжение об этом подписано"

- пресс-служба правительства РФ

Средства будут направлены Росморречфлоту на мониторинг загрязнения водной среды, локализацию и ликвидацию загрязнения, отметили в правительстве, передает РИА Новости.

Также на эти деньги проведут обследование затонувших фрагментов судов, чтобы определить места возможных выходов оставшихся нефтепродуктов и загерметизировать их. Ранее на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов было выделено более 8,5 млрд рублей, - добавили в правительстве.

Напомним, накануне мы писали о том, что Роспотребнадзор оценил пробы воды и песка на Черноморском побережье Краснодарского края и не нашел в них следов мазута, тогда как сами туристы за день до этого все же обнаружили мазутные следы, причем там, где, что называется, "не ждали" - на пляже "Кристалл" в Новороссийске.

Контрольно-ревизионное управление Новороссийска уже передало информацию об этом случае в территориальный отдел Роспотребнадзора в городе Новороссийске и Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора для проверки фактов, указанных в публикациях и принятия мер в рамках их полномочий.