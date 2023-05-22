Правящая партия Грузии начала готовиться к выборам

Правящая партия "Грузинская мечта" начала готовиться к следующим выборам. Об этом накануне сообщил ее генсек и мэр Тбилиси.
По словам Кахи Каладзе, в районных организациях "Мечты", расположенных в грузинской столице, уже начались выборы председателей и членов бюро. Он добавил, что данный процесс будет продолжен.
"Хотим посетить каждый район страны и провести встречи с представителями нашей партии", - сказал Каладзе.
Когда пройдут выборы
Парламентские выборы состоятся в октябре 2024 года, а предвыборная кампания к ним стартует за несколько месяцев до этого. Выборы будут проводиться полностью по пропорциональной системе, проходной барьер на них будет 5%. Для получения большинства в парламенте необходимо будет заручиться поддержкой более половины граждан, пришедших на выборы.