Прямой рейс Екатеринбург-Баку запускает Red Wings

Опубликовано: 15:03, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Долететь на самолете из Екатеринбурга в Баку и обратно скоро можно будет на самолете авиакомпании Red Wings. Полеты будут выполняться с конца июля.

Добраться без пересадки на самолете из Екатеринбурга в столицу Азербайджана Баку скоро смогут все желающие - прямые рейсы в этом направлении открывает российская Red Wings.

Первый рейс назначен на 28 июля.

Полеты будут совершаться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. К услугам пассажиров будет российский лайнер SSJ-100.

"Вы сможете насладиться красотами Каспийского моря, погрузиться в богатую историю и культуру этого великолепного места, а также отведать национальную кухню, которая просто завораживает своими вкусами и ароматами"

– авиакомпания

Red Wings станет третьей авиакомпанией, которая свяжет напрямую столицу Азербайджана с административным центром Свердловской области. Сейчас по вторникам и субботам в Баку летает ИрАэро. А с середины июля рейсы Екатеринбург-Баку начнет выполнять азербайджанский флагманский перевозчик AZAL.