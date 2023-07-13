Прямой рейс Екатеринбург-Баку запускает Red Wings

Добраться без пересадки на самолете из Екатеринбурга в столицу Азербайджана Баку скоро смогут все желающие - прямые рейсы в этом направлении открывает российская Red Wings.
Первый рейс назначен на 28 июля.
Полеты будут совершаться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. К услугам пассажиров будет российский лайнер SSJ-100.
"Вы сможете насладиться красотами Каспийского моря, погрузиться в богатую историю и культуру этого великолепного места, а также отведать национальную кухню, которая просто завораживает своими вкусами и ароматами"
– авиакомпания
Red Wings станет третьей авиакомпанией, которая свяжет напрямую столицу Азербайджана с административным центром Свердловской области. Сейчас по вторникам и субботам в Баку летает ИрАэро. А с середины июля рейсы Екатеринбург-Баку начнет выполнять азербайджанский флагманский перевозчик AZAL.