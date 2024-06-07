Пожар в турецкой гостинице: шесть человек госпитализированы

В элитной гостинице недалеко от Измира произошло возгорание крыши, в результате чего шестеро туристов были госпитализированы с отравлением угарным газом.

Несколько туристов пострадали в пятизвездочном отеле в турецком Афьеонкарахисаре недалеко от Измира. Информацию об этом распространит портал Turizm Ajansi.

Уточняется, что в результате возгорания кровли потерпевшими числятся 6 человек. Все они были доставлены в больницу с признаками отравления продуктами горения.

Пожар случился ранним утром, и большая часть посетителей его не заметила. При этом очевидцы рассказывают о том, что проснулись от едкого запаха дыма и увидели, как крыша здания была охвачена огнем.

Сообщается, что туристы, проживающие в отеле, были оперативно эвакуированы.

На место происшествия в течение нескольких минут прибыли пожарные бригады, которые занялись ликвидацией пожара. К этому времени огонь охватил большую часть кровли.

Только по истечению двух часов пожарным удалось сбить пламя.

Причины произошедшего предстоит выяснить специалистам.