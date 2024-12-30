Пожар в Лос-Анджелесе: есть жертвы, эвакуируются 153 тыс человек

Эвакуироваться из Лос-Анджелеса обязали 153 тыс местных жителей. Еще порядка 166 тыс человек, предупреждают власти, могут быть эвакуированы в ближайшее время.

Порядка 153 тыс человек должны эвакуироваться в Лос-Анджелесе из-за рекордных лесных пожаров, рассказал шериф округа Роберт Луна.

"Примерно угроза сохраняется для 57 тыс строений, для 166 тыс человек действует предупреждение о возможной эвакуации"

– представитель власти

Он также озвучил последнюю информацию по количеству погибших из-за огненной стихии. По словам шерифа, подтверждена гибель 11 человек, еще 13 пропали без вести.

Причина пожара в Лос-Анджелесе

Аномальные мощные лесные пожары в Лос-Анджелесе приобрели такой масштаб, по предварительной оценке, из-за необычно засушливой погоды и сильного ветра. В то же время, уже задержан один человек, который подозревается в поджоге. Луна уточнил, что расследование продолжается, в нем участвует ФБР.