Пожар в Ереване: ночью горел ресторан

Сильный пожар произошел ночью в Ереване. Пламя пылало в одном из ресторанов в центре столицы Армении.

Ресторан практически сгорел в Ереване сегодня под утро, сообщили в армянской спасательной службе.

Сигнал об огненном ЧП поступил в ведомство примерно в 04:27 по местному времени (3:27 мск). Сообщалось о пожаре, который начался у входа в ресторан на улице Абовяна, в центральном районе Кентрон.

"На место выехали два боевых расчета спасательного управления МВД по городу Еревану"

– спасатели

Пожар удалось локализовать к пяти утра (четырем по Москве), еще через десять минут он был полностью потушен.

Пламя повредило потолок и дверь, уничтожило имущество.