Пожар в Ереване: ночью горел ресторан

Сильный пожар произошел ночью в Ереване. Пламя пылало в одном из ресторанов в центре столицы Армении.
Ресторан практически сгорел в Ереване сегодня под утро, сообщили в армянской спасательной службе.
Сигнал об огненном ЧП поступил в ведомство примерно в 04:27 по местному времени (3:27 мск). Сообщалось о пожаре, который начался у входа в ресторан на улице Абовяна, в центральном районе Кентрон.
"На место выехали два боевых расчета спасательного управления МВД по городу Еревану"
– спасатели
Пожар удалось локализовать к пяти утра (четырем по Москве), еще через десять минут он был полностью потушен.
Пламя повредило потолок и дверь, уничтожило имущество.
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