Пожарные потушили огонь на склоне Бештау

Ставропольским огнеборцам потребовалась ночь, чтобы полностью потушить лесной пожар на склоне горы Бештау, вспыхнувший накануне из-за возгорания сухой травы.

Пожарным подразделениям МЧС Ставропольского края сегодня утром удалось справиться с огнем на склонах горы Бештау, сообщает сайт главного управления МЧС по региону.

"05.12.2023 07:05 г. Бештау, пожар ликвидирован на площади 1800 квадратных метров"

- МЧС Ставрополья

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что накануне вечером на склонах горы Бештау снова тушат пожар: вспыхнула сухая трава. Горел участок площадью 1800 кв м, но огнеборцам удалось оперативно локализовать один из трех очагов возгорания.

Тушением огня занимались 27 человек и 7 единиц техники от РСЧС.