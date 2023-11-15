На курорте КЧР загорелся ресторан «Вкус гор»

В курортной зоне Карачаево-Черкессии загорелся ресторан. Огнем охвачено около 2 тыс квадратных метров.
На всесезонном горнолыжном курорте «Архыз» произошел пожар на территории административно-делового центра.
По данным МЧС РФ пожар случился в туристической деревне Лунная поляна. Огнем охвачены около 2 тыс квадратных метров ресторана «Вкус гор».
Отмечается, что обошлось без пострадавших. Ресторан находился в нерабочем состояние и не принимал посетителей.
В тушении пожара задействованы более 50 огнеборцев и 15 единиц техники.
Читайте нас в Дзен Новости Google News