Вестник Кавказа

На курорте КЧР загорелся ресторан «Вкус гор»

На курорте КЧР загорелся ресторан «Вкус гор»
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В курортной зоне Карачаево-Черкессии загорелся ресторан. Огнем охвачено около 2 тыс квадратных метров.

На всесезонном горнолыжном курорте «Архыз» произошел пожар на территории административно-делового центра.

По данным МЧС РФ пожар случился в туристической деревне Лунная поляна. Огнем охвачены около 2 тыс квадратных метров ресторана «Вкус гор».

Отмечается, что обошлось без пострадавших. Ресторан находился в нерабочем состояние и не принимал посетителей.

В тушении пожара задействованы более 50 огнеборцев и 15 единиц техники.

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