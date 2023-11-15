На курортах КЧР усилят работу медиков

Горнолыжные курорты КЧР подготовились к новому горнолыжному сезону. В горном кластере власти усилили работу медиков.

Власти Карачаево-Черкесской Республики позаботились о жителях и гостях региона, которые собираются отдыхать на горнолыжных курортах региона. Бригады медиков будут дежурить в усиленном режиме на склонах, где происходит катание на горных лыжах и сноубордах. Об этом заявили в министерстве туризма и курортов республики.

"Обозначена целесообразность усиления сил по оказанию скорой медицинской помощи на горнолыжных курортах региона не только в период новогодних и праздничных дней, но также на протяжении всего зимнего сезона 2023-2024 годов"

– Минтуризма и курортов КЧР

Кроме этого, власти региона проинспектировали спасательное оборудование и дорожную технику, которая будет обслуживать транспортную инфраструктуру курортов в новогодние праздники.