Архыз признан лучшим горнолыжным курортом России

Горнолыжный "Архыз" признан лучшим курортом в России. Премия "Горы России" объявила победителей в 27 номинациях.

Вторая национальная премия "Горы России" назвала победителей 2023 года.

В 27 различных номинациях были представлены отечественные курорты, отели, туроператоры и другие представители турбизнеса - всего 342 кандидата. Лучших выбирали россияне, проголосовать можно было на сайте горыроссии.рф.

Лучшим российским горнолыжным курортом был признан "Архыз", лучшим курортом для семейного отдыха стали "Свияжские холмы", самым событийным курортом признан "Шерегеш".

"Архыз" отметился и в других номинациях:

лучший отель на лучшем курорте - Mairi Park Hotel,

лучшая спа-гостиница - ARKHYZ ROYAL Resort & SPA.

Высокую оценку получили отель 5* "Манжерок" на Алтае, глэмпинг "Эндемик" на "Роза Хуторе", горные бани "4 стихии" и пятизвездочный "Отель корпоративный центр Сбербанка" на "Красной Поляне".

"В федеральных номинациях наиболее активно голосовали за курорты Северо-Кавказского федерального округа, а отели активнее всего выбирали Центральный и Сибирский округа"

– организаторы конкурса