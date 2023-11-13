Вестник Кавказа

Архыз признан лучшим горнолыжным курортом России

Архыз признан лучшим горнолыжным курортом России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Горнолыжный "Архыз" признан лучшим курортом в России. Премия "Горы России" объявила победителей в 27 номинациях.

Вторая национальная премия "Горы России" назвала победителей 2023 года.

В 27 различных номинациях были представлены отечественные курорты, отели, туроператоры и другие представители турбизнеса - всего 342 кандидата. Лучших выбирали россияне, проголосовать можно было на сайте горыроссии.рф.

Лучшим российским горнолыжным курортом был признан "Архыз", лучшим курортом для семейного отдыха стали "Свияжские холмы", самым событийным курортом признан "Шерегеш".

"Архыз" отметился и в других номинациях:

  • лучший отель на лучшем курорте - Mairi Park Hotel,
  • лучшая спа-гостиница - ARKHYZ ROYAL Resort & SPA.

Высокую оценку получили отель 5* "Манжерок" на Алтае, глэмпинг "Эндемик" на "Роза Хуторе", горные бани "4 стихии" и пятизвездочный "Отель корпоративный центр Сбербанка" на "Красной Поляне".

"В федеральных номинациях наиболее активно голосовали за курорты Северо-Кавказского федерального округа, а отели активнее всего выбирали Центральный и Сибирский округа"

– организаторы конкурса

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
2110 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы