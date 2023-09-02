Возле Лермонтова снова горят склоны горы Бештау

Гора Бештау, расположенная в Ставропольском крае рядом с городом Лермонтов, все чаще мелькает в сводках спасателей – сегодня на ее склонах снова пылает лесной пожар.

Ставропольские спасатели сегодня вечером снова тушат пожар на склонах горы Бештау – на них вспыхнула сухая трава, сообщила в своем Telegram-канале глава города Елена Кобзева.

"Сегодня произошло возгорание на горе Бештау на участке площадью 1800 кв м. В настоящее время пожарный расчет ПЧ-29 и спасатели МКУ "Аварийно-спасательная служба" Лермонтова пытаются локализовать возгорание"

- Елена Кобзева

Несмотря на то, что тушить огонь мешал сложный рельеф местности, один их трех очагов огнеборцы локализовали довольно быстро, сообщили в МЧС региона.

"Один очаг с северной стороны локализован на площади 1000 кв м, угрозы лесному массиву нет. Происходит горение 2-х очагов сухой растительности на южной стороне площадью 800 кв м"

- МЧС Ставропольского края

Тушение огня продолжается, этим занимаются 27 человек и 7 единиц техники, говорится в сообщении спасателей.