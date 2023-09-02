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Ландшафт Бештау снова горит

Ландшафт Бештау снова горит
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В третий раз за две недели в КавМинВодах загорелась гора Бештау – вновь из-за жары на подножье горы занялся ландшафт, покрытый сухостоем. Сейчас его тушат сотрудники МЧС.

Как рассказали в ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю, на горе Бештау, расположенной на территории КавМинВод из-за продолжающейся жары вновь загорелся сухостой.

Таким образом, за две недели это уже третий ландшафтный пожар на Бештау – ранее высохшая трава и кустарники горели на горе 20 августа и 30 августа.

На этот раз площадь пожара еще не установлена, есть только сведения о фронте возгорания – 500 м. Подавлением огня сейчас занимаются ставропольские пожарные, пока что задействованы только 9 специалистов на трех машинах.

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