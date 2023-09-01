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Мусорный полигон горит в Ингушетии

Мусорный полигон горит в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В СКФО зафиксирован очередной пожар. На этот раз горит полигон ТБО в Ингушетии. На месте находится глава Минприроды республики

В Сунженском районе Ингушетии полыхает полигон твердых бытовых отходов. В связи с сильным задымлением специалисты пока не могут назвать точную площадь возгорания.

"В ликвидации возгорания на свалке задействована техника регионального оператора ООО "Экосистема" . По данным Минприроды республики для более эффективного тушения пожара требуются дополнительные силы"

– пресс-служба главы и правительства региона

Уточняется, что по факту будут предприниматься оперативные и адекватные меры.

В настоящее время на месте возгорания находится министр природных ресурсов республики Саварбек Холохоев.

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