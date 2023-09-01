Мусорный полигон горит в Ингушетии

Опубликовано: 14:23, 1 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В СКФО зафиксирован очередной пожар. На этот раз горит полигон ТБО в Ингушетии. На месте находится глава Минприроды республики

В Сунженском районе Ингушетии полыхает полигон твердых бытовых отходов. В связи с сильным задымлением специалисты пока не могут назвать точную площадь возгорания.

"В ликвидации возгорания на свалке задействована техника регионального оператора ООО "Экосистема" . По данным Минприроды республики для более эффективного тушения пожара требуются дополнительные силы"

– пресс-служба главы и правительства региона

Уточняется, что по факту будут предприниматься оперативные и адекватные меры.

В настоящее время на месте возгорания находится министр природных ресурсов республики Саварбек Холохоев.