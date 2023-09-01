Мусорный полигон горит в Ингушетии

В СКФО зафиксирован очередной пожар. На этот раз горит полигон ТБО в Ингушетии. На месте находится глава Минприроды республики
В Сунженском районе Ингушетии полыхает полигон твердых бытовых отходов. В связи с сильным задымлением специалисты пока не могут назвать точную площадь возгорания.
"В ликвидации возгорания на свалке задействована техника регионального оператора ООО "Экосистема" . По данным Минприроды республики для более эффективного тушения пожара требуются дополнительные силы"
– пресс-служба главы и правительства региона
Уточняется, что по факту будут предприниматься оперативные и адекватные меры.
В настоящее время на месте возгорания находится министр природных ресурсов республики Саварбек Холохоев.