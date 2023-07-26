Повлияет ли конец зерновой сделки на стоимость хлеба?

Опубликовано: 9:32, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цены на хлеб в большей степени зависят от стоимости масла, соли и сахара, также влияет стоимость топлива, пояснил глава РЗС.

После того, как зерновая сделка по образному выражению канула в Лету, возникает закономерный вопрос, приведет ли это к росту цен на хлеб? Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский, отрицательно ответил на этот вопрос, уточнив, что стоимость зерна занимает лишь небольшую долю в стоимости хлеба.

По его словам, гораздо большее влияние оказывают такие факторы, как затраты на энергию, арендные ставки, а также зарплаты сотрудникам.

«Есть миф, что цены на зерно влияют на стоимость хлеба. Но они занимают очень малую долю в себестоимости конечной продукции - от 12% до 23% в историческом разрезе. Если пересчитать на сегодняшнюю цену, то 15-16%. Все остальное никакого отношения к зерну не имеет»

– Аркадий Злочевский

Далее он пояснил, что стоимость хлебной продукции определяет, в том числе, цены на масло, сахар и соль.