"Повара на колесах" снимают сюжет в Ингушетии

В Ингушетии проходят съемки очередной популярной телепередачи Первого канала "Повара на колесах", сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
Пока ведется запись нового сюжета – известно лишь, что съемочная группа во главе ведущими шеф-поварами Александром Богдановым и Евгением Цыгановым завершит запись уже завтра, 14 февраля, - передает "АиФ-Ставрополье".
В новый сюжет войдут видовые съемки, поскольку в программе съемочной группы - экскурсии по равнинной и горной частям республики, дегустация национальной кухни и проведение мастер-классов по приготовлению национальных блюд.
Регион, в котором снимается новый сюжет, выбран неслучайно – кухня ингушского народа славится своим разнообразием и оригинальностью во многих регионах России, и показать ее "изнутри" – очень удачная идея режиссеров программы.
Когда передача выйдет в эфир, пока не сообщается.