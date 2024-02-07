"Повара на колесах" снимают сюжет в Ингушетии

В Ингушетию приехала съемочная группа Первого канала – в течение четырех дней здесь будут проходить съемки сюжета передачи канала "Повара на колесах", в рамках которой два шеф-повара покажут красоты региона и поделятся секретами его национальных блюд.

В Ингушетии проходят съемки очередной популярной телепередачи Первого канала "Повара на колесах", сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Пока ведется запись нового сюжета – известно лишь, что съемочная группа во главе ведущими шеф-поварами Александром Богдановым и Евгением Цыгановым завершит запись уже завтра, 14 февраля, - передает "АиФ-Ставрополье".

В новый сюжет войдут видовые съемки, поскольку в программе съемочной группы - экскурсии по равнинной и горной частям республики, дегустация национальной кухни и проведение мастер-классов по приготовлению национальных блюд.

Регион, в котором снимается новый сюжет, выбран неслучайно – кухня ингушского народа славится своим разнообразием и оригинальностью во многих регионах России, и показать ее "изнутри" – очень удачная идея режиссеров программы.

Когда передача выйдет в эфир, пока не сообщается.