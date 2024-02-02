Ингушетия обеспечит себя собственными овощами

Власти Ингушетии намерены увеличить объем регионального агрокомплекса, который позволит выращивать свыше 30 тыс тонн овощей. Таким образом, регион сможет себя полностью обеспечить овощной продукцией.

В Ингушетии в скором времени будет запущена вторая очередь агрокомплекса "Суджа".

С помощью наращивания объемов предприятия власти планируют все население региона обеспечить местными овощами. Информацию об этом опубликовал в своем telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Он отметил, что к окончанию сезона в этом году планируется вырастить более 30 тыс тонн овощей.

"Сейчас работаем над тем, чтобы обеспечить регион собственной (овощной) продукцией. Это позволит снизить рыночные цены на помидоры и огурцы. Самое главное - сделать так, чтобы жители Ингушетии потребляли экологически чистую и выращенную без применения химикатов местную продукцию "

- Махмуд-Али Калиматов

Глава региона также отметил, что агрокомплекс сотрудничает с крупнейшими закупщиками и обеспечивает овощами не только Ингушетию, но также Екатеринбург и Новосибирск.