Ингушетия обеспечит себя собственными овощами

В Ингушетии в скором времени будет запущена вторая очередь агрокомплекса "Суджа".
С помощью наращивания объемов предприятия власти планируют все население региона обеспечить местными овощами. Информацию об этом опубликовал в своем telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.
Он отметил, что к окончанию сезона в этом году планируется вырастить более 30 тыс тонн овощей.
"Сейчас работаем над тем, чтобы обеспечить регион собственной (овощной) продукцией. Это позволит снизить рыночные цены на помидоры и огурцы. Самое главное - сделать так, чтобы жители Ингушетии потребляли экологически чистую и выращенную без применения химикатов местную продукцию "
- Махмуд-Али Калиматов
Глава региона также отметил, что агрокомплекс сотрудничает с крупнейшими закупщиками и обеспечивает овощами не только Ингушетию, но также Екатеринбург и Новосибирск.