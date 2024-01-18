Ингушетия вложит более 4 млрд рублей в развитие нацпроектов региона

Свыше 4 млрд рублей планируется потратить в этом году на возведение и модернизацию социально значимых объектов, ремонт дорог и развитие агрокластера в Ингушетии.

Власти Ингушетии в этом году направят более 4 млрд рублей на выполнение национальных проектов. Информацию об этом озвучил председатель правительства республики Владимир Сластенин.

"На 2024 год предусмотрено средств на реализацию национальных проектов — 4 миллиарда 151 миллион рублей. Из указанных средств бюджетные обязательства приняты на 1 миллиард 982 миллиона рублей"

- Владимир Сластенин

Он отметил, что рамках нацпроектов в прошлом году в регионе было завершено несколько масштабных инициатив. В частности, в регионе появились новые образовательные учреждения на 6 тыс мест.

Также были возведены медицинские учреждения и дома культуры, обновлены общественные территории и автомобильные дороги. На это было потрачено порядка 7 млрд рублей.

Кроме этого, Сластенин рассказал, что в рамках этого проекта было приобретено новое оборудование для школ и медучреждений.