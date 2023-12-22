Ингушетия прирастет гектарами леса

Более 68 тыс саженцев на 26 га будут высажены в Северной Осетии. Работы начнутся весной и будут продолжаться до осени.

В пресс-службе главы Ингушетии сообщили о том, что в этом году площадь лесов в республике расширится на 26 га всего 68 тыс саженцев. Высадка саженцев запланирована на весну в Сунженском районе. Работы будут продолжаться до осени.

«В лесном хозяйстве республики продолжается посадка новых саженцев. В весенний период планируется проведение лесовосстановительных работ на площади 26 гектаров. Экологические мероприятия будут проводиться с использованием специальной лесохозяйственной техники и оборудования»

– релиз пресс-службы

Высадка деревьев реализуется в рамках федерального проекта и направлена на полное восстановление лесного фонда республики.