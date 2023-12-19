Власти Ставрополья начнут возрождать леса

В наступающем 2024 году власти Ставрополья планируют активно заняться озеленением края – это будет его ответом на климатические вызовы современности.

В скором времени Ставропольский край украсят новые лесные полосы – как раччитывают краевые власти, интенсивная работа по озеленению, которая начнется в наступающем новом 2024 году, позволит существенно, на 25%, увеличить урожайность сельхозземель и предотвратить опустынивания территории края, сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.

"В ответ на климатические вызовы в Ставропольском крае разработали проект по восстановлению агролесомелиоративной системы региона. Внедрение адаптационного проекта позволит увеличить урожайность сельхозземель в среднем на 25%. К реализации проекта планируется приступить в 2024 году"

- Минэкономразвития Ставрополья

Обойдется 1 га восстановления лесных полос с пятилетним уходом в 1 млн рублей, лесхозам края в этой работе готовы сельхозпредприятия края, передает "Интерфакс".

"Это важный шаг для края в борьбе с климатическими изменениями. В регионе наблюдается опустынивание, особенно в восточных районах края - Левокумском, Нефтекумском, Степновском и Кировском. К примеру, по данным Росгосстраха, в этом году сумма страховки за недобор урожая из-за засухи в сельхозпредприятии Степновского района составила 185 млн рублей"

- глава Минэкономразвития края Денис Полюбин