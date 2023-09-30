Потушить пожар в дагестанском Хутрахе пока не удается

Несмотря на то, что спасателям удалось локализовать пожар, вспыхнувший в дагестанском высокогорном Хунзахе, полностью потушить огонь пока не удается – его площадь выросла до 800 квадратных метров.
В Цунтинском районе Дагестана продолжается тушение масштабного пожара в селе Хутрах, охватившего 20 жилых домов на площади в 800 квадратных метров, сообщила в Telegram-канале пресс-службы главного управления МЧС России по региону.
"К месту пожара были направлены 10 единиц пожарно-спасательной техники… По прибытии первого пожарного расчета горением охвачены около 20 строений (жилых и нежилых домов, хозяйственных построек) на площади около 800 квадратных метров"
- МЧС Дагестана
Тем не менее, пожарным расчетам и местным жителям удалось предотвратить дальнейшее распространение пламени – огонь локализовали в 19:07.