Потушить пожар в дагестанском Хутрахе пока не удается

Опубликовано: 21:25, 30 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на то, что спасателям удалось локализовать пожар, вспыхнувший в дагестанском высокогорном Хунзахе, полностью потушить огонь пока не удается – его площадь выросла до 800 квадратных метров.

В Цунтинском районе Дагестана продолжается тушение масштабного пожара в селе Хутрах, охватившего 20 жилых домов на площади в 800 квадратных метров, сообщила в Telegram-канале пресс-службы главного управления МЧС России по региону.

"К месту пожара были направлены 10 единиц пожарно-спасательной техники… По прибытии первого пожарного расчета горением охвачены около 20 строений (жилых и нежилых домов, хозяйственных построек) на площади около 800 квадратных метров"

- МЧС Дагестана

Тем не менее, пожарным расчетам и местным жителям удалось предотвратить дальнейшее распространение пламени – огонь локализовали в 19:07.