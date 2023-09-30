В дагестанском Хутрахе пылают двадцать домов

Опубликовано: 18:51, 30 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня во второй половине дня в высокогорном дагестанском селе вспыхнул пожар, который быстро охватил часть жилых домов – его сообща тушат местные жители и спасатели.

Пожар вспыхнул сегодня в высокогорном селе Хутрах в Цунтинском районе Дагестана – огонь распространился по селу, этому способствовал и достаточно сильный ветер, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 15:47 по системе 112 поступило сообщение о пожаре в н.п. Хутрах Цунтинского района.В настоящее время огнем охвачено около 20 строений"

- МЧС по Дагестану

Для тушения пожара привлекли все имеющиеся резервы спасателей, им активно помогают местные жители, однако пока справиться с огнем не удается, передает "Интерфакс".