Потерянное кольцо за 750 тыс евро нашли в пылесосе в Париже

Дорогое кольцо неизвестным образом попало со стола в мешок для пыли. ЧП произошло в отеле Ritz в Париже.

Женщина-бизнесмен из Малайзии потеряла кольцо стоимостью 750 тыс евро в парижском отеле Ritz, и нашлось оно в неожиданном месте. О курьезном случае со счастливым концом пишет Le Parisien.

Предпринимательница пожаловалась администрации, что отправилась по магазинам, положив кольцо на стол. Однако, вернувшись в номер, она не нашла его на месте.

Была проведена проверка, рассматривалась в том числе и версия кражи, которую мог совершить кто-то из персонала.

Но в итоге кольцо нашли работники службы безопасности. Оно лежало в мешке от пылесоса, так что, по всей видимости, ничьего злого умысла в пропаже украшения не было.