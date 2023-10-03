Клопы в Париже: власти призывают отставить панику

Широкое распространение клопов в столице Франции не должно становиться причиной бури эмоций, заявил глава Минздрава страны Орельен Руссо.
"Я не вижу никаких оснований для паники. Я понимаю, что появление клопов в доме превращает жизнь в настоящий ад, но это не повод для эмоций, у нас нет нашествия паразитов"
– министр
Материальный ущерб
Руссо пояснил, что главная проблема заключается не в самих паразитах, а в том, сколько стоит избавиться от них. По словам главы Минздрава, услуга по избавлению от клопов стоит 2-3 тыс евро.
"Я буду работать над тем, чтобы добиться снижения тарифов на эти услуги"
– Орельен Руссо
Олимпиада в Париже 2024
Засилье насекомых в столице Франции вызывает острую реакцию мирового сообщества из-за приближения летних Олимпийских игр в Париже. До ОИ-2024 остался всего год. Олимпиада открывается 26 июля и будет проходить до 11 августа. Предполагается, что к этому времени паразитов в Париже остаться не должно.