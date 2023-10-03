Клопы в Париже: власти призывают отставить панику

Опубликовано: 15:13, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Минздрава Франции прокомментировал вызвавший широкий резонанс во всем мире скандал с засильем клопов в Париже накануне Олимпиады-2024. По словам Орельена Руссо, поводов для паники нет.

Широкое распространение клопов в столице Франции не должно становиться причиной бури эмоций, заявил глава Минздрава страны Орельен Руссо.

"Я не вижу никаких оснований для паники. Я понимаю, что появление клопов в доме превращает жизнь в настоящий ад, но это не повод для эмоций, у нас нет нашествия паразитов"

– министр

Материальный ущерб

Руссо пояснил, что главная проблема заключается не в самих паразитах, а в том, сколько стоит избавиться от них. По словам главы Минздрава, услуга по избавлению от клопов стоит 2-3 тыс евро.

"Я буду работать над тем, чтобы добиться снижения тарифов на эти услуги"

– Орельен Руссо

Олимпиада в Париже 2024

Засилье насекомых в столице Франции вызывает острую реакцию мирового сообщества из-за приближения летних Олимпийских игр в Париже. До ОИ-2024 остался всего год. Олимпиада открывается 26 июля и будет проходить до 11 августа. Предполагается, что к этому времени паразитов в Париже остаться не должно.