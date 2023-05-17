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Пособников террористов вычислили в Дагестане

Пособников террористов вычислили в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане и двух других регионах России сотрудниками ФСБ была проведена операция, в ходе которой были задержаны пособники запрещенной в стране организации.

Четверых пособников террористов поймали в Дагестане, Забайкальском крае и Ямало-Ненецком АО. Они помогали организации Хайят Тахрир аш-Шам, которая признана на территории России террористической, сообщает пресс-служба ФСБ.

Задержанные финансировали боевиков, чтобы те смогли приобрести оружие и боеприпасы, транспортные средства, амуницию. Также они занимались пропагандой экстремистской идеологии. Пособники следовали инструкциям, полученным из-за рубежа.

Сотрудники ФСБ при проведении операции по задержанию подозреваемых обнаружили и изъяли средства связи, литературу экстремистского толка, а также платежные инструменты. По данному факту против преступников были заведены уголовные дела за "содействие террористической деятельности".

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