Посадка лайнера из Бишкека в Шереметьево прошла без происшествий

Опубликовано: 16:41, 23 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В пресс-службе крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" опровергли сообщения ряда российских СМИ о проблеме с колесом у самолета авиакомпании, возвращавшегося в аэропорт Шереметьево из Бишкека – его посадка была штатной.

Самолет "Аэрофлота", выполнявший авиарейс из Бишкека в московский аэропорт Шереметьево, сел в штатном режиме, никаких проблем с шасси при посадке у него не было, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Информация о том, что при заходе на посадку у воздушного судна лопнуло колесо, не соответствует действительности. После штатной посадки самолета, выполнявшего рейс SU1893 Бишкек - Москва от 23.07.2023, на этапе руления произошло падение давления в колесе шасси. Воздушное судно самостоятельно зарулило на место стоянки"

- Telegram-канал ТАСС

Тем не менее, колесо, в котором внезапно упало давление, техники оперативно заменили.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" со ссылкой на крупный Telegam-канал 112 сообщил, что самолет авиакомпании "Аэрофлот", прилетевший в Москву, получил повреждения в воздушной гавани Шереметьево – якобы в момент посадки у него лопнуло колесо.