Осенью "Аэрофлот" снова начнет летать в Абу-Даби

Опубликовано: 13:25, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нынешней осенью лайнеры "Аэрофлота" снова начнут летать из Москвы в Абу-Даби – столица Объединенных Арабских Эмиратов станет второй в графике полетов крупнейшей российской авиакомпании.

Крупнейший российский авиаперевозчик - авиакомпания "Аэрофлот" - с 29 октября возобновляет регулярные рейсы в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) город Абу-Даби из Москвы, сообщается на сайте российской авиакомпании.

"Аэрофлот" с 29 октября возобновляет регулярные рейсы в Абу-Даби из Москвы. Продажа билетов открыта. Полеты будут выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям"

- сайт группы компаний "Аэрофлот"

Абу-Даби станет уже вторым по счету городом в ОАЭ, куда лайнеры "Аэрофлота" будут летать регулярно – сейчас авиакомпания дважды в неделю выполняет по два ежедневных рейса из Москвы в Дубай, в зимнем расписании количество авиарейсов в столицу этого эмирата увеличится до трех в день.

Осень и зима - самое удачное время для туристических поездок в ОАЭ, но привлекает столица не только российских туристов – в Абу-Даби сосредоточена вся деловая инфраструктура страны, и новое направление по достоинству оценят бизнесмены. Туристов же порадует пляжный отдых, теплое море и отличный шопинг.

С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании, там же можно забронировать и купить билеты.