ЧП в Шереметьево: у самолета из Бишкека лопнуло колесо - СМИ

Опубликовано: 15:56, 23 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Инцидент произошел в московском аэропорту Шереметьево. В результате получил повреждения самолет, который прилетел из Киргизии, сообщает крупный Telegram-канал.

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", прилетевший в Москву, получил повреждения в воздушной гавани Шереметьево.

Информацию о ЧП разместил, сопроводив ее фотографией, Telegram-канал 112.

По его данным, у воздушного судна лопнуло колесо. Это произошло в момент посадки.

Уточняется, что в результате никто не пострадал.

Судя по данным онлайн-табло Шереметьево, самолет "Аэрофлота" прилетел из Бишкека в Москву и совершил посадку в 11.55.

Позже в "Аэрофлоте" заявили, что посадка самолета прошла штатно, но во время руления в колесе упало давление. Тем не менее, борт сам добрался до места стоянки.