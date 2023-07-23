ЧП в Шереметьево: у самолета из Бишкека лопнуло колесо - СМИ

Инцидент произошел в московском аэропорту Шереметьево. В результате получил повреждения самолет, который прилетел из Киргизии, сообщает крупный Telegram-канал.
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", прилетевший в Москву, получил повреждения в воздушной гавани Шереметьево.
Информацию о ЧП разместил, сопроводив ее фотографией, Telegram-канал 112.
По его данным, у воздушного судна лопнуло колесо. Это произошло в момент посадки.
Уточняется, что в результате никто не пострадал.
Судя по данным онлайн-табло Шереметьево, самолет "Аэрофлота" прилетел из Бишкека в Москву и совершил посадку в 11.55.
Позже в "Аэрофлоте" заявили, что посадка самолета прошла штатно, но во время руления в колесе упало давление. Тем не менее, борт сам добрался до места стоянки.