РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

ЧП в Шереметьево: у самолета из Бишкека лопнуло колесо - СМИ

ЧП в Шереметьево: у самолета из Бишкека лопнуло колесо - СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Инцидент произошел в московском аэропорту Шереметьево. В результате получил повреждения самолет, который прилетел из Киргизии, сообщает крупный Telegram-канал.

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", прилетевший в Москву, получил повреждения в воздушной гавани Шереметьево.

Информацию о ЧП разместил, сопроводив ее фотографией, Telegram-канал 112.

По его данным, у воздушного судна лопнуло колесо. Это произошло в момент посадки.

Уточняется, что в результате никто не пострадал.

Судя по данным онлайн-табло Шереметьево, самолет "Аэрофлота" прилетел из Бишкека в Москву и совершил посадку в 11.55.

Позже в "Аэрофлоте" заявили, что посадка самолета прошла штатно, но во время руления в колесе упало давление. Тем не менее, борт сам добрался до места стоянки.

В Шереметьево приземлился неисправный самолет с пассажирами на борту

В Шереметьево приземлился неисправный самолет с пассажирами на борту

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
935 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version